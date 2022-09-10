"تلغراف": بوتين أول رئيس وقائد يهنئ الملك تشارلز الثالث بجلوسه على العرش

ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان أول رئيس وزعيم يهنئ الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا باعتلائه العرش.

وحسب الصحيفة، "بعث الرئيس بوتين برقية تهنئة إلى تشارلز الثالث هنأه فيها بجلوسه على العرش البريطاني وتمنى له التوفيق ودوام الصحة".

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس بوتين وتشارلز الثالث التقيا شخصيا عدة مرات، بما في ذلك أثناء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي إلى المملكة المتحدة عام 2003.

المصدر: نوفوستي