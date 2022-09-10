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مقتل 18 شخصا إثر اصطدام حافلة ركاب بصهريج وقود في المكسيك

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مقتل 18 شخصا إثر اصطدام حافلة ركاب بصهريج وقود في المكسيك
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 أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 18 شخصا على الأقل شمالي البلاد بحادث اصطدام حافلة ركاب بصهريج محمل بالوقود.

وقال ممثلو الادعاء إن الحادث وقع على طريق سريع يؤدي إلى مدينة مونتيري شمالي البلاد بولاية تاماوليباس، وربما نجم عن انفصال إحدى مقطورتي الصهريج، حيث أدى الاصطدام لاحتراق الحافلة والصهريج وأظهرت الصور تفحم الحافلة بالكامل، فيما أشار ممثلو الادعاء إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.

وذكرت المصادر إن سائق الصهريج نجا في الحادث، وأحيل للتحقيق.

المصدر: أسوشييتيد بريس

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