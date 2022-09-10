سقوط جريحين في اشتباكات مخيم عين الحلوة في لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بسقوط جريحين خلال الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين عائلتي البحتي، وقبلاوي.

وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة العقيد عبد الأسدي إن الاشتباكات تستخدم فيها الاسلحة الرشاشة والقنابل، وأدت حتى الآن إلى وقوع جريحين.

وأضاف: "إننا نجري اتصالات من أجل تهدئة الوضع ووضع حد للاشتباكات، مؤكدا أن الإشكال عائلي ولا علاقة للفصائل به".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام