دونيتسك تكذّب بالفيديو مزاعم استيلاء قوات كييف على مطار دونيتسك

فنّد أرتيوم جوغا قائد كتيبة "سبارتا" بجمهورية دونيتسك الشعبية ادعاءات قوات كييف استيلاءها على مطار دونيتسك، ونشر فيديو كذّب فيه هذه المزاعم.

وقال جوغا في فيديو نشره رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين على "تيليغرام": "وردت أنباء كاذبة تفيد بأن عصابة من القوات الأوكرانية احتلت المطار. هذا ليس صحيحا... لا تصدقوا هذه الأخبار الكاذبة. المطار لنا. كان وسيظل كذلك".

وأشار إلى أنه جاء خصيصا من مواقع متقدمة لتصوير الفيديو من المطار المذكور.

وتابع: "كما تشاهدون، أنا لست مرتديا سترة واقية من الرصاص. هذه ليست مواقع متقدمة".

المصدر: تاس