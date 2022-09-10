بوتين: الجنود الذين سقطوا بالعملية العسكرية في أوكرانيا ضحوا بأرواحهم من أجل روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجنود الروس الذين استشهدوا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ضحوا بأرواحهم من أجل روسيا.

وأشار بوتين في كلمة ألقاها خلال فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس مدينة موسكو اليوم إلى أن الفعالية يحضرها "جنود يقاتلون من أجل السلام في دونباس، وسكان موسكو الذين تميزوا خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، وعائلات رفاقنا في السلاح الذين استشهدوا للأسف، ضحوا بحياتهم من أجل روسيا".

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وأضاف أنه تم دعوة الأطباء والمعلمين الذين يقدمون الرعاية الطبية والتعليم لأجيال عديدة من سكان موسكو، وشخصيات معروفة في العلوم والثقافة والفن في جميع أنحاء البلاد إلى متنزه "زارياديه" حيث تقام الفعالية.

ووجه لهم التحية وقال: "شكرا لكم، بفضلكم وفضل أمثالكم، موسكو رائدة ومنتجة ودائما في المقدمة".

المصدر: تاس