هنغاريا ترجح مراجعة الاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات ضد روسيا

أكد مستشار رئيس الوزراء الهنغاري بالاج أوربان، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا "سخيفة، لأنها تنجح عندما يفرضها لاعب رئيسي على لاعب صغير، فيما روسيا عملاق طاقة، وأوروبا قزم".

وأضاف أوربان: "لقد فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات لفترة محددة، ولذا فإن الموسم السياسي في الخريف قد يعيد تقييم هذه العقوبات. إذا نظرنا إلى أنفسنا والعالم بأسره، سنرى أن العقوبات لم تبلغ مستوى التوقعات".

وتابع: فكرة إمكانية فرض عقوبات فعالة ضد روسيا "سخيفة"... وفي الواقع فإن العقوبات تنجح عندما يطبقها لاعب رئيسي على لاعب صغير، لكن هنا إذا نظرت إلى قطاع الطاقة، فإن الوضع هو عكس ذلك تماما، فروسيا عملاق للطاقة، وأوروبا قزم".

وتابع: "ليس قطاع الطاقة الروسي الذي يركع على ركبتيه، بل أوروبا".

وشدد "على ضرورة إعادة النظر في هذه السياسة في الموسم السياسي الأوروبي المقبل".

المصدر: نوفوستي