بعد انتشار مقاطع فيديو تسخر منهم.. رجل دين عراقي يتحدث إلى الزائرين الإيرانيين (فيديو)

ظهر رجل الدين العراقي أوس الخفاجي في مقطع فيديو وهو يتحدث إلى زائر إيراني، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو لأشخاص يسخرون من الزوار الإيرانيين.

وقال الخفاجي للزائر الإيراني الذي ظهر معه: "نحن نحب كل شعوب المنطقة، ونضعهم في أعيننا. حتى الذي يختلف مع الحكومة الإيراني، فهذا لا ينعكس على الشعب الإيراني".

وأضاف: "يجب أن نوصل رسالة لجميع العالم بأننا أبناء الحسين ونكرم ضيوفنا".

وظهرت خلال الأيام الماضية مجموعة مقاطع فيديو تسخر من الزائرين الإيرانيين القادمين إلى العراق وهي ظاهرة لم تكن موجودة خلال السنوات الماضية.

المصدر: RT