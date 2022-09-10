إدارة مقاطعة خاركوف توصي السكان بالنزوح

أوصى فيتالي غانتشيف رئيس إدارة مقاطعة خاركوف المكلّف من روسيا جميع المدنيين في المقاطعة بالنزوح، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

وقال غانتشيف: "أوصي مرة أخرى بأن يغادر جميع سكان مقاطعة خاركوف مناطقهم حفاظا على أرواحهم وسلامتهم، فالبقاء في المنازل محفوف بالخطر".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنها قررت إعادة تجميع القوات المتمركزة في بلاكليا وإزيوم بمقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا لتعزيز جبهة دونيتسك، فيما كثفت قصفها لقوات كييف التي تحاول استعادة مناطق طردت منها في المقاطعة.

وأعلنت وزارة الدفاع أن القوات المعادية تكبدت خلال هجومها المضاد ألفي مقاتل بينهم مرتزقة أجانب، وأكثر من مئة دبابة وعربة مدرعة.

المصدر: تاس