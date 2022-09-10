نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع مفوض الأمم المتحدة الوضع الإنساني في أوكرانيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الوضع الإنساني في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "تم خلال المحادثة تبادل شامل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الوضع الإنساني الحالي في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا".

كما بحث الطرفان التقدم المحرز في عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم.

المصدر: تاس