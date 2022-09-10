قديروف يتحدث عن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا

تحدث رئيس الشيشان رمضان قديروف عما يعتبره الأهداف الحقيقية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكتب قديروف على قناته في تيلغرام: "مرة أخرى عن دونباس وأهدافنا الحقيقية في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. نحن لا نقاتل فقط من أجل تحرير المدنيين الذين يعانون منذ سنوات عديدة من التعسف النازي. نحن نناضل من أجل مستقبل بلادنا - روسيا، من أجل تقاليدنا وهويتنا وقيمنا الروحية والأخلاقية، من أجل الدين، ومن أجل انتصار العدالة".

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وأشار قديروف إلى أن روسيا طالبت على مدى سنوات عديدة بعدم تهديدها وعدم اقتراب قوات الناتو من حدودها. و"كررت روسيا بتحفظ ولكن مع الإصرار بضرورة التوقف عن تعذيب وإبادة السكان الناطقين باللغة الروسية في دونباس وأن القرم هو أرض روسية".

وقال رئيس الشيشان: "لقد كررنا لهم بإصرار مرات عديدة، أن بمقدورهم أن يحبوا ويمتدحوا المثليين القريبين منهم، لكن دعونا وشأننا ولا تحاولوا فرض ذلك علينا، وهذا يعني أننا لن نسمح بذلك في بلادنا. نحن لا نفهم هذه الأمور ولا نتقبلها بتاتا. لكنهم حتى في هذه الحالة فرضوا عقوبات على روسيا. فقط لعدم قبولها قيم المثليين".

المصدر: نوفوستي