دودون: أسوأ الأوقات حلت بالنسبة لسكان مولدوفا

قال رئيس مولدوفا السابق إيغور دودون اليوم السبت، إنه بالنسبة لسكان مولدوفا، حلت أسوأ الأوقات على مدى العقدين الماضيين، وهي بتاتا ليست جيدة، كما وعد الذين وصلوا إلى السلطة.

ونشر رئيس الجمهورية السابق تعليقا على مدونته، حول الإحصائيات المنشورة عن التضخم وارتفاع أسعار المنتجات والسلع والخدمات. وبحسب البيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم السنوي في أغسطس 34.3٪ ، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 38.4٪.

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وأضاف دودون: "بالنسبة للسكان، حلت أسوأ الأوقات على مدى العقدين الماضيين، وهي ليست أوقاتا جيدة، كما وعد الذين وصلوا إلى السلطة. نظرا لغياب أي سياسة سليمة لمكافحة التضخم، لا تزال مولدوفا تحتفظ بالأولوية في مجال التضخم بين دول المنطقة. للمقارنة: التضخم السنوي في أغسطس في منطقة اليورو كان 9.1٪ ، وفي أوكرانيا - 23.8٪".

وأشار دودون إلى أن مستوى المعيشة في البلاد مستمر في التدهور، ومصادر الدخل الرئيسية للسكان تنخفض بسبب التضخم العالي.

وقال: "تواصل القدرة الشرائية للأجور، تراجعها بوتيرة سريعة جدا. انخفضت الأجور الحقيقية في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 1.3٪، وفي الربع الأول من هذا العام - بنسبة 5.2٪، وفي الربع الثاني - بنسبة 11.3٪. وهو ما شعر به معظم مواطنينا – لقد تراجع دخلهم المالي بسبب الارتفاع اللامتناهي في الأسعار".

المصدر: نوفوستي