لافروف: طلبت من الزملاء عدم تذكير الأمريكيين بموضوع التأشيرات للوفد الروسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه طلب من زملائه عدم تذكير الولايات المتحدة بأن الوفد الروسي يحتاج إلى تأشيرات أمريكية للمشاركة في عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد الوزير الروسي على أنه توجد التزامات محددة على الولايات المتحدة كدولة مضيفة للأمم المتحدة ويجب على الأمريكيين تنفيذها.

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وأضاف لافروف في مقابلة تلفزيونية: "قلت لزملائي: لا داعي لتذكيرهم بعد الآن، فالأمريكيون لديهم التزاماتهم، والأمين العام للأمم المتحدة ملزم بضمان مشاركة جميع الوفود في فعاليات الأمم المتحدة، بما في ذلك بالطبع الجمعية العامة. لذلك دعونا نرى ماذا سيحدث".

المصدر: نوفوستي