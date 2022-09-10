فوتشيتش: الاتحاد الأوروبي طالب صربيا بتحديد مع من تقف في العلاقات مع روسيا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن ممثلي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، طالبوا صربيا بأن تختار وتحدد مع من ستقف في قضية العلاقات مع روسيا.

وأضاف: "لقد شددوا على أنه يجب على الجميع الآن تحديد موقفهم، وتحديد مع من يريدون البقاء. مع الجانب الذي يختفي فيه الاقتصاد ويندثر، أو مع الجانب حيث يوجد نجاح، أي حيث هم يتواجدون".

وأشار فوتشيتش إلى أن ممثلي الدول الغربية حثوه على "حل مشكلة كوسوفو" في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي من شأنه أن يمنحهم حججا إضافية في مواجهتهم مع روسيا.

إقرأ المزيد

ووفقا له، تعاني صربيا مجددا من "الخسائر الجانبية" للأزمة ومن "لا مبدئية القوى العالمية".

يوم أمس، التقى فوتشيتش مع ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص بشؤون الحوار بين بلغراد وبريشتينا ميروسلاف لاجاك، ومع مستشاري السياسة الخارجية والأمنية في فرنسا وألمانيا إيمانويل بون وجينس بليتنر.

المصدر: نوفوستي