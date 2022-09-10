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"طالبان": وزارة الحج ستعيد لجميع حجاج هذا العام 515 دولارا

أخبار العالم

AP
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أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان أنها ستعيد لجميع الحجاج الذين شاركوا في أداء مراسم الحج هذا العام، مبلغا وقدره 515 دولارا.

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وعلى حسابها في "تويتر" (الإمارة الإسلامية)، أفادت "طالبان" بأن "وزارة الحج والأوقاف أعلنت أنها ستعيد لجميع الحجاج الذي شاركوا في أداء مراسم الحج عام 1443 هجري (في 2022)، والبالغ عددهم 13582 حاجا، مبلغا مقداره 515 دولارا، والذي صار فائضا من المبلغ الذي أعلنته الحكومة حينها".

المصدر: RT

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