نقل راتكو ملاديتش إلى المستشفى في لاهاي

قال داركو ملاديتش نجل القائد السابق لجيش الصرب في البوسنة والهرسك راتكو ملاديتش، إنه تم نقل والده إلى المستشفى في سجن لاهاي بعد إصابته بالتهاب رئوي ومشاكل في القلب.

وأكد داركو ملاديتش، في حديث لمراسل "تاس" اليوم السبت، أن الجنرال في حالة خطيرة.

وأضاف: "ظهرت عليه أعراض ضعف عام والتهاب رئوي وضعف في القلب. قيل لنا إن الفحوصات لا تزال مستمرة وسيقومون بإبلاغنا عند توفر النتائج. لقد طالبت بنشر النتائج فورا لكنهم وعدوا بنشرها يوم الاثنين على أبعد تقدير. هو في حالة صحية خطيرة في الوقت الراهن".

ويؤكد نجل الجنرال، إن الأطباء في لاهاي يخفون عن عائلته على مدى سنوات الحقيقة عن وضع أبيه الصحي.

ونوه داركو ملاديتش بأن والده أصيب بفيروس كورونا في بداية أغسطس. خلال فترة سجنه في لاهاي، أصيب ملاديتش الأب بثلاث سكتات دماغية وبذبحة قلبية. ووفقا لفريق الدفاع، لم يتلق الجنرال رعاية طبية مناسبة في السجن.

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ويؤكد نجله، أن الأطباء عالجوه من نوبات ألم شديد بتقديم الباراسيتامول. وطوال الوباء، لم يسمح لأفراد الأسرة والمحامين برؤية ملاديتش بحجة الحماية من فيروس كورونا.

في عام 2021 رفضت محكمة الاستئناف التابعة للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين في لاهاي، طلب استئناف قدمه ملاديتش ضد الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه عام 2017 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في البوسنة بين عامي 1992 و1995، ليصبح بذلك الحكم نهائيا.

المصدر: تاس