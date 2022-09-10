مقتل 8 مدنيين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية في بيانها اليوم، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية، تسبب بمقتل 8 مدنيين.

وأشارت القيادة في بيانها، إلى أن القصف الأوكراني، تسبب كذلك بإصابة 27 شخصا من المدنيين بجروح.

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وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسبب استهداف القوات الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك بمختلف أنواع الأسلحة، من الساعة 8:00 صباحا من يوم 9 سبتمبر إلى الساعة 8:00 صباحا من يوم 10 سبتمبر، بمقتل 8 مدنيين وإصابة 27 آخرين بجروح".

المصدر: نوفوستي