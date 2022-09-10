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إقليم بابوا الإندونيسي يتعرض لثلاث هزات أرضية قوية

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إقليم بابوا الإندونيسي يتعرض لثلاث هزات أرضية قوية
Globallookpress
إقليم بابوا الإندونيسي (صورة أرشيفية)
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ضرب زلزال قوته 6,1 درجة إقليم بابوا الإندونيسي صباح اليوم السبت، تلته هزة أخرى شدتها 5,8 درجة بعد بضع دقائق، على ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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وقالت الهيئة إن الزلزالين سجلا على عمق 15 كيلومترا، على بعد حوالى 272 كيلومترا من مدينة أبيبورا.

وضربت هزة ثالثة بقوة 5,9 درجة المنطقة نفسها على عمق 32 كيلومترا.

ولم تعلن السلطات على الفور وقوع إصابات أو أضرار مادية، ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

وتحدثت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية عبر "تويتر" عن هزات معتدلة وأضرار محدودة.

تشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

المصدر: أ ف ب

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