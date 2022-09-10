كتب بوغدان غوروبتشوك في "إسبريسو" أن محتوى مقرر الجغرافيا الهنغاري يظهر أن بودابست لا تتفق مع الموقف الأوكراني تجاه عائدية شبه جزيرة القرم.

وأضاف غوروبتشوك في مقاله بالصحيفة أن مؤلفي الكتاب المدرسي للصف الثامن في هنغاريا يذكرون أن جبال كاربات هي الجبال الوحيدة في أوكرانيا، لافتا لعدم ذكر جبال القرم في أوكرانيا.

كما استاء مؤلف المقال من أن الكتاب المدرسي يشرح بإسهاب ميزات روسيا، وخصائصها الجغرافية كالحديث عن بحيرة البيقال وغيرها.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم نشر كتاب مدرسي في هنغاريا، حيث يطلق على الكاربات، على وجه الخصوص، اسم "الجبال العالية الوحيدة" في أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرته كييف محاولة "لحرمان أوكرانيا من السيادة على جبال القرم".

نتيجة لذلك، طالب أوليغ نيقولينكو ممثل وزارة الخارجية الأوكراني هنغاريا بتصحيح ما ورد في كتاب الجغرافيا للصف الثامن.

المصدر: نوفوستي