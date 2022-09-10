خبير: الاتحاد الأوروبي سيتعرض لمشاكل خطيرة نتيجة للجفاف والعقوبات

قال الخبير الاقتصادي سيرغي تشيرنيكوف، إن الاتحاد الأوروبي في ظل الجفاف وآثار العقوبات، سيتعرض لمشاكل خطيرة في قطاعي الطاقة والزراعة.

وأضاف تشيرنيكوف أن المحاصيل الزراعية ومشاكل الحبوب في المنطقة الأوروبية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، من البقالة إلى الحلويات.

وقال: "الآن بسبب الزيادة في كلفة الخدمات اللوجستية، والصعوبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة، والعقوبات السخيفة، والقيود الذاتية، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد يكون أول من يعاني من تراجع العولمة والعقوبات بسبب نقص الغذاء والطاقة".

المصدر: نوفوستي