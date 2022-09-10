قراء موقع "ياهو نيوز" يعترفون بانتصار روسيا على العقوبات

أشار قراء موقع "ياهو نيوز" بنسخته اليابانية إلى عدم جدوى العقوبات الغربية ضد روسيا، وأجمعوا على أنها أفادت روسيا عوضا عن الإضرار بها وباقتصادها.

وأشار الموقع إلى نمو عائدات روسيا من صادرات الطاقة رغم القيود التي يفرضها الغرب، وأنه على الرغم من إعلان الدول الأوروبية سياسة التخلي عن النفط والغاز الروسي، استمرت موسكو في تصديرهما وأعادت توجيههما إلى أسواق آسيا والشرق الأوسط.

كما لفت الموقع إلى أن "الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط تجاهلت في الواقع طلب الولايات المتحدة زيادة إنتاج النفط من أجل خفض أسعاره التي قفزت لتقترب من القيم القياسية".

وأضاف الموقع أن الدول التي فشلت في توجيه ضربة قاصمة لروسيا بالعقوبات وحدها جعلتها رهائن وحتى ضحايا لاقتصاداتها.

وأيد قراء الموقع هذا الطرح وأشاروا إلى أن أسوأ العواقب بالنسبة للغرب لم تأت بعد.

وكتب أحدهم: "الاقتصاد الغربي سيتباطأ بشكل كارثي بسبب العقوبات. على المدى الطويل، هناك احتمال كبير لأن يخسر الغرب من جانب واحد".



وأضاف آخر: "ما هذا الموقف للغرب الذي يدعم اقتصاد روسيا والصين؟"

وكتب قارئ آخر: "روسيا والغرب سيتشاركان الألم، كما تقول؟ الشتاء الحقيقي لم يأت إلى الغرب بعد!".

وتواجه الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاعا غير مسبوق في التضخم نتيجة العقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي.

وبسبب ارتفاع أسعار الوقود وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في الغرب إلى حد كبير مزاياها التنافسية، الأمر الذي أثر أيضا على قطاعات أخرى من اقتصادات الغرب.

المصدر: نوفوستي