سلوفينيا تشدد على ضرورة التسوية السلمية في أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، تأييدها للتوصل إلى تسوية سلمية عاجلة للنزاع في أوكرانيا.

وقالت فايون في مؤتمر صحفي: "أؤكد أن الشعار الرئيسي لسلوفينيا هو سياسة السلام. وهذا مذكور في دستورنا. نريد من أطراف النزاع الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن والاتفاق على السلام، وهو ما نتمناه جميعا".

وأشارت وزيرة الخارجية السلوفينية في وقت سابق إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يولي اهتماما كبيرا بإيجاد تسوية دبلوماسية للوضع في أوكرانيا.

المصدر: تاس