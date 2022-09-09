 
مباشر

واشنطن ممتعضة من أداء قطاع النفط الروسي وتحقيقه أرباحا زادت 60 بالمئة

أخبار العالم

واشنطن ممتعضة من أداء قطاع النفط الروسي وتحقيقه أرباحا زادت 60 بالمئة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/trxl

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن أداء قطاع النفط الروسي الآن أفضل مما كان عليه قبل العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد موسكو، وهذا "أمر غير مقبول لواشنطن وحلفائها".

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، إنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت واشنطن وحلفاؤها عقوبات على روسيا، سعت من خلالها لتحقيق هدفين رئيسيين هما "حرمان موسكو من الموارد اللازمة لتمويل العملية العسكرية، وتقويض قدرة روسيا على شن الحروب في المستقبل".

إقرأ المزيد
موسكو: تحالف واشنطن ضد روسيا آخذ في الانهيار
موسكو: تحالف واشنطن ضد روسيا آخذ في الانهيار

وأضاف أن روسيا استطاعت هذا الصيف تصدير المحروقات بأسعار أعلى بنسبة 60٪ عن العام الماضي، وهذا ما عوض انخفاض صادرات الأخرى وزاد عن ذلك.

وختم بالقول: "هذا الوضع غير مقبول لنا ولحلفائنا وشعب أوكرانيا".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا