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المنظمة الدولية للهجرة تحذر من أثر التغير المناخي على الهجرة

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المنظمة الدولية للهجرة تحذر من أثر التغير المناخي على الهجرة
RT
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أشارت نائبة مدير المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، إلى أن المنظمة ترصد بشكل متواصل تأثير التغير المناخي على معاش الشعوب، وجددت التحذير من مخاطر هذا التغير.

وأكدت بوب أن المنظمة تبذل قصارى جهدها لمساعدة المجتمعات التي تعاني من المنعطفات المناخية من خلال توفير مشاريع تنموية في المناطق المتضررة.

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وقالت إن المجتمع الدولي تعهد بتقديم مبلغ 100 مليار دولار سنويا لمعالجة نتائج هذه المنعطفات إلا أنه لم يفي بالتزاماته.

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وأكدت على ضرورة تأمين الدعم المالي والحلول العملية للدول المتضررة بشكل فوري.

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المصدر: وكالات

 

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