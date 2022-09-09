مسؤول عسكري: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية واسعة في الضفة الغربية

أفادت قناة "12" بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية واسعة في شمال الضفة الغربية، وأن الجهاز الأمني في حالة تأهب قصوى.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجهاز الأمني في حالة "تأهب قصوى"، بسبب تحذيرات من سلسلة هجمات جديدة.

وأضاف أن الأيام المقبلة هي مثابة لحظات اختبار، للسلطة الفلسطينية، "وفي حال لم تتحرك، فإن إسرائيل ستتدخل وتزيد من نشاطها".

وقال إنه إذا لم يحدث تغيير، فمن المتوقع أن تتجه إسرائيل نحو عمل واسع، حتى لا يمتد التصعيد إلى نابلس وجنين ومدن أخرى".

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وأعادت القناة التذكير بأنها سبق أن قالت إن إسرائيل مارست مؤخرا ضغوطا دولية، عبر عدة دول، على رأسها الولايات المتحدة، بهدف الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستعادة السيطرة، على مناطق التوتر، وأشارت إلى أنه في حال لم يحدث تغيير بهذا الاتجاه "فمن المتوقع أن تدخل إسرائيل في عملية واسعة".

وأشارت القناة إلى أن تعزيزات من قوات الأمن بدأت تصل خطوط التماس في الأيام الأخيرة ، وأضافت أن تلك التعزيزات ستتزايد حتى موعد الأعياد ، خاصة في التجمعات والمستوطنات في الضفة الغربية.

المصدر: "القناة 12 العبرية"