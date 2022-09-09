واشنطن تسعى لتحديد سقف سعر النفط الروسي بأعلى من كلفة إنتاجه لكن أقل من السوق

أعلن نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون لتحديد سقف سعر النفط الروسي بأعلى من كلفة إنتاجه، لكن أقل من السوق.

وأعرب عن ثقته في أن المبادرة، التي تبنتها مجموعة السبع، ستقلص الإيرادات الروسية، لكنها تحافظ على الحافز لمواصلة التوريد.

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وقال: "يخلق تسقيف السعر حافزا اقتصاديا واضحا للبيع. نعتزم وضع سقف سعر أعلى من سعر تكلفة الإنتاج في روسيا، عند مستوى قريب بما كان مقبولا به تاريخيا. مع ترك فارق أقل من أسعار السوق السائدة والأسعار التي تحصل عليها روسيا اليوم".

ووفقا له، فإن روسيا ليس لديها إمكانيات كثيرة لتخزين النفط، وأن حالة الآبار لا تحبذ الاحتفاظ به.

وأضاف: "نتيجة لذلك، ستضطر روسيا إلى البيع أو مواجهة مخاطر تدهور القدرات الإنتاجية".

المصدر: نوفوستي