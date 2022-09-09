واشنطن: روسيا لن تتوقف عن تصدير نفطها حتى لو تم تحديد سقف لأسعاره

اعتبر النائب الأول لوزير الخزانة الأمريكي أديوال أدييمو، أن روسيا لن توقف تصدير النفط حتى لو اتفقت الدول المستوردة على تحديد سقف موحد لسعره.

وقال إنه كثيرا ما يسمع أن "روسيا لن تبيع النفط بالسعر المحدد أو أقل من ذلك، وببساطة سترفض التصدير.. من وجهة نظر اقتصادية فإن التمسك بالنفط لا معنى له، والحد الأقصى للسعر يخلق حالة اقتصادية واضحة وحافزا للبيع ضمن الحد المحدد".

وأضاف أن الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة الدول السبع يعتزمون فرض سقف على أسعار النفط الروسي من شأنه أن يحدد مسؤولية اللاعبين في السوق الذين يحاولون إخفاء السعر الحقيقي للنفط الذي يشترونه.

وتابع: "الذين يتهربون من نظام السقف السعري بتزوير المستندات أو إخفاء شهادات المنشأ أو السعر الحقيقي للنفط بطريقة أو بأخرى، سيتعرضون للمساءلة بموجب القوانين المحلية والسلطات القضائية التي تطبق نظام سقف الأسعار".

واعتبر أن "النفط الروسي يجب أن يستمر في التدفق على السوق العالمية، شريطة أن تلتزم الشركات التي تشتريه وتقدم الخدمات بالسعر المحدد بحسن نية".

المصدر: تاس