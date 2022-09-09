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بوليانسكي: سنواصل إثارة قضية صادرات الحبوب في الأمم المتحدة

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بوليانسكي: سنواصل إثارة قضية صادرات الحبوب في الأمم المتحدة
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أشار نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إلى أن مجلس الأمن لم يبحث مؤخرا تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية بموجب اتفاق إسطنبول، وأن روسيا ستواصل إثارة هذه القضية.

وأضاف بوليانسكي: "هذا الموضوع يتم استعراضه بانتظام في جلسات الإحاطة، والأمم المتحدة تقيم هذا الأمر بشكل مختلف قليلا، حيث لا ينتقدون أنفسهم، بل يحاولون تجاوز هذه الحقائق".

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وتابع: "حتى الآن، يدعي بعض أعضاء الأمم المتحدة أن كل شيء يسير وفقا للخطة، وأن الصفقة تعمل... من الصعب عليهم أن ينتقدوا أنفسهم". 

في وقت سابق، لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن 3٪ فقط من شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية تم تسليمها إلى البلدان المحتاجة.

ووجّه بوتين نائب رئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ووزارة الخارجية بالتفاوض مع الأمم المتحدة حول توريد الحبوب والأسمدة من روسيا إلى البلدان المحتاجة، وأعرب عن استعداد روسيا لإرسال الأسمدة مجانا للدول الفقيرة.

المصدر: نوفوستي

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