واشنطن تؤكد أن العقوبات لم تشمل صادرات الأغذية الروسية

أعلنت الخارجية الأمريكية أن العقوبات لا تهدف إلى منع صادرات المواد الغذائية الروسية، فيما تؤكد روسيا تعرض صادراتها من الغذاء والسماد للعراقيل، التي تنعكس على الاقتصاد العالمي.

وقال منسق العقوبات في الخارجية الأمريكية جيم أوبراين، إن الخارجية أصدرت تعليماتها إلى السفارات الأمريكية في الخارج لمعالجة الشكاوى المتعلقة بمشاكل شراء الأغذية من روسيا الناتجة عن العقوبات الغربية.

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وجاءت هذه التأكيدات اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقده أوبراين عبر الإنترنت للصحفيين الأجانب.

وأضاف: "لقد طلبنا من جميع سفاراتنا الاتصال بحكومات البلدان المضيفة، وأجرينا اتصالاتنا بعد كل شكوى وصلتنا".

وقدم أوبراين الحجج، كغيره من المسؤولين الأمريكيين، بأن القيود التي تفرضها واشنطن والغرب لا تهدف إلى منع صادرات الغذاء الروسية.

المصدر: تاس