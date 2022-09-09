موسكو: تحالف واشنطن ضد روسيا آخذ في الانهيار

أكد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن معظم الدول غير مستعدة لدعم مبادرات الغرب ضد روسيا في الأمم المتحدة، وأن تحالف واشنطن ضد روسيا آخذ في الانهيار.

وقال بوليانسكي: "الولايات المتحدة قلقة الآن من حقيقة أن التحالف ضد روسيا، والذي حشدته في بداية العام بدأ ينهار، والعديد من البلدان ليست مستعدة لدعم المبادرات المناهضة لروسيا، فهي تدرك أن الأزمة الأوكرانية أكثر تعقيدا بكثير من الطريقة التي يحاول شركاؤنا الغربيون حلها بها".

المصدر: نوفوستي