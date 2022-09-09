ملك بريطانيا تشارلز الثالث يسمي ابنه ويليام وليا للعهد "أمير ويلز"

في أول خطاب متلفز له ملكا لبريطانيا، أعلن الملك تشارلز الثالث منح ابنه ويليام لقب "أمير ويلز" ليصبح بذلك وليا للعهد.

وقال ملك بريطانيا اليوم الجمعة، إن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت مثالا ألهمه؛ مطلقا الوعود بخدمة البريطانيين بإخلاص واحترام ومحبة.

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وأشار تشارلز الثالث إلى أنه على الرغم من وفاة إليزابيث الثانية، فإن قيم الملكية ستظل ثابتة؛ وسيتم دعم المبادئ الدستورية للبلد.

هذا وعبر الملك عن حبه للأمير هاري وزوجته ميغان اللذين انتقلا للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: تاس