الأمم المتحدة: نعمل على إزالة العوائق أمام صادرات المواد الغذائية من روسيا

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تبذل جهودها لإزالة العوائق أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، مشيرا إلى وجود صعوبات ناجمة عن العقوبات.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، تعليقا على الصعوبات التي ظهرت في الأسواق العالمية: "نعمل بجد حيث من المهم للغاية عودة تدفق الأسمدة والمواد الغذائية الروسية إلى الأسواق".

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وأشار إلى أن العقوبات لم تشمل المواد الغذائية والأسمدة الروسية، إلا أن الوضع صعب بسبب نظام العقوبات العام، ما يخلق الصعوبات أمام القطاع، ولذلك نحاول تذليل جميع الصعوبات والخروج من عنق الزجاجة".

المصدر: تاس