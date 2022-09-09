موسكو تندد بصمت اليونسكو غير الأخلاقي على اغتيال الصحفية الروسية دوغينا

نددت الخارجية الروسية بتقاعس اليونسكو غير الأخلاقي عن إدانة جريمة اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، وأكدت أن روسيا ستأخذ ذلك بعين الاعتبار في تعاملها مع اليونسكو.

وشددت الوزارة على أنها دعت بشكل متكرر وعلني وعبر القنوات الدبلوماسية أمانة اليونسكو إلى إدانة مقتل دوغينا، لكن هذا لم يحدث.

وقالت الوزارة في بيانها: "نعتبر ذلك تجسيدا واضحا للنهج المتحيز الذي تتبعه أمانة اليونسكو في أداء واجباتها الرسمية، وانتهاكا صارخا لمبدأ الحياد والمساواة".

وأكدت أن مثل هذه الممارسات، أو التقاعس غير الأخلاقي، سيؤخذ بالاعتبار في إطار التعامل مع المنظمة.

المصدر: نوفوستي