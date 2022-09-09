واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الأمن الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على وزارة الأمن الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب، بعد اتهام طهران بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها في الإنترنت، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، وضع الوزارة الإيرانية ضمن قوائم العقوبات بسبب "مشاركتها في أنشطة إلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفائها".

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن "جهات فاعلة" في مجال التهديد السيبراني، مدعومة من الحكومة الإيرانية، نفذت في يوليو الماضي هجوما أدى إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر الحكومية الألبانية، ما أجبر الحكومة على تعليق الخدمات العامة عبر الإنترنت لمواطنيها.

ونقل موقع وزارة الخزانة عن وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون، أن هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا "يتجاهل "معايير السلوك المسؤول للدولة في زمن السلم في الفضاء الإلكتروني، والذي يتضمن الامتناع عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية التي توفر الخدمات للجمهور".

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وأضاف المسؤول الأمريكي: "لن نتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران التي تستهدف الولايات المتحدة أو حلفائنا وشركائنا".

يذكر أن ألبانيا كانت أعلنت الأربعاء الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بعدما اتهمتها بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني ضد مؤسسات حكومية ألبانية، وهو ما رفضته إيران ووصفته بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة.

المصدر: RT