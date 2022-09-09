موسكو: روسيا استقبلت 4 ملايين لاجئ أوكراني

أعلنت الخارجية الروسية أن روسيا استقبلت نحو 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين أكثر من نصفهم من مواطني أوكرانيا، وأنهم لجؤوا إلى روسيا طواعية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "استقبلت روسيا أكبر عدد من اللاجئين من أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وصل عددهم إلى نحو 4 ملايين شخص، بينهم أكثر من 625 ألف طفل، فيما تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 2.4 مليون منهم من مواطني أوكرانيا".

وأضافت الخارجية: "جميعهم توجهوا طواعية إلى روسيا، ويعيشون بحرية. لا أحد يمنعهم من التنقل أو مغادرة روسيا، وهو ما أكدته مفوضية حقوق الإنسان".

وتابعت: "من الواضح أن الكثير ممن فروا إلى روسيا لجؤوا إليها طواعية. ومعظمهم يكتبون عن انطباعاتهم وتقييماتهم على الشبكات الاجتماعية، ويعبرون عن امتنانهم لروسيا ويعترفون بصراحة أنهم فروا من أوكرانيا خوفا على أرواحهم هربا من النظام المجرم الذي لم يسمح لهم بالفرار واستخدمهم دروعا بشرية".

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 9.5 ألف مركز إيواء مؤقت بسعة إجمالية تزيد عن 95 ألف شخص تستقبل اللاجئين في روسيا، حيث تقدم لهم المساعدات المالية والقانونية والنفسية والطبية اللازمة.

المصدر: نوفوستي