السفير الروسي في بريطانيا يعزي في الملكة إليزابيث الثانية
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أعرب السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين عن تعازيه في الملكة إليزابيث الثانية، وقال إن وفاتها تركت "حزنا عميق لدى الجميع".
وأضاف: "لقد شعرت بحزن عميق إثر نبأ وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية. أود أن أعبر عن أعمق التعازي لجلالة الملك، والعائلة المالكة والشعب البريطاني.. هذه الأيام يسودها حزن شديد وعميق للجميع".
وأشار كيلين إلى أن إليزابيث الثانية "جسدت الكرامة واللياقة، والرحمة والإنسانية والثبات".
واستذكر زيارة الملكة الراحلة لموسكو عام 1994، ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين بريطانيا وروسيا.
المصدر: نوفوستي