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المفوضية الأوروبية تقدر مع سلطات كييف والبنك الدولي قيمة إعادة إعمار أوكرانيا

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تقدر مع سلطات كييف والبنك الدولي قيمة إعادة إعمار أوكرانيا
Globallookpress
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جاء في بيان صدر عن المفوضية الأوروبية وسلطات كييف والبنك الدولي، أن هذه الأطراف الثلاثة، قدرت تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 349 مليار دولار.

وقال البيان الذي نشر على موقع المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة: "تقدر حكومة أوكرانيا والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي، بالتعاون مع الشركاء، التكلفة الحالية لإعادة إعمار وتأهيل أوكرانيا بمبلغ 349 مليار دولار".

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وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام، سترتفع وتزداد في الأشهر القريبة المقبلة، لأن الحرب لا تزال مستمرة".

المصدر: تاس

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