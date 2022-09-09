بولندا وكندا تعدان مشروعا أمميا لاستحداث منطقة حماية حول محطة زابوروجيه

يؤكد مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعدته بولندا وكندا ضرورة إنشاء منطقة حماية حول محطة زابوروجيه الكهروذرية، وهو ما دعا له سابقا رئيس المنظمة رافائيل غروسي.

ووفقا للوثيقة التي حصلت عليها بعض وكالات الأنباء الغربية، "يدين مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعمال العنف التي ترتكبها روسيا الاتحادية ضد المنشآت النووية في أوكرانيا".

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وجرت الإشارة إلى أن الحديث يدور في الوثيقة كذلك حول "وجود القوات الروسية وخبراء من روساتوم في محطة زابوروجيه الكهروذرية".

يوم الثلاثاء الماضي، نشر ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا عن عمل وفد هذه المنظمة في المحطة المذكورة أعلاه، وفيه جرى الحديث عن تسجيل الوكالة للأضرار التي لحقت بوحدة خاصة لتخزين النفايات المشعة والوقود النووي الطازج في المحطة.

وطالب مسؤولو الوكالة بوقف قصف المحطة ومحيطها، لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف المعدات الحيوية وتسريب مواد مشعة بشكل غير مقيد. وبسبب هذا التهديد الأمني​​، تم اقتراح إنشاء منطقة أمان نووي حول المحطة.

المصدر: نوفوستي