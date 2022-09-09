متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا؟.. رد من وزير الدفاع الأمريكي

زعم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن الناتو لا يسعى إلى المواجهة مع روسيا ولا يهددها، على الرغم من أن روسيا تؤكد مرارا على الطبيعة العدوانية للحلف وتركيزه على المواجهة.

وأضاف أوستن، خلال لقاء مع وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا في براغ: " بصراحة، الناتو لا يسعى للمواجهة مع روسيا، ولا يهدد روسيا، لكن تحالفنا الدفاعي سيحمي كل شبر من أراضي الحلف".

وعندما سأله أحد الصحفيين عن التوقيت المحتمل لانتهاء النزاع في أوكرانيا، أجاب الوزير أنه، من الخطر في الوقت الراهن طرح أية تكهنات.

وقال أوستن: "من الخطر دائما طرح التنبؤات .. ولهذا أعتقد، مرة أخرى، أن هدفنا الآن هو دعم أوكرانيا".

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وعندما سُئل الوزير أيضا عن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، بما في ذلك راجمات الصواريخ هيمارس بعيدة المدى، رد بالتأكيد أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بكل ما يتطلب الأمر.

المصدر: نوفوستي