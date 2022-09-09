الكرملين يعلق على رحيل الملكة إليزابيث ومسألة التمثيل الروسي في مراسم جنازتها

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية كانت تحظى بالاحترام لحكمتها وهيبتها الدولية، مضيفا أن هذه الصفات باتت نادرة في الساحة الدولية.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "لقد حظيت باحترام كبير في روسيا وكذلك في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب حكمتها وهيبتها الدولية. والآن تشهد الساحة الدولية شحا كبيرا في مثل هذه الصفات".

وأشار بيسكوف إلى أن خيار حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا لجنازة إليزابيث الثانية خارج نطاق البحث.

وأضاف، أنه طالما لم يتم حتى الآن الإعلان عن الإجراءات البروتوكولية الخاص بجنازة إليزابيث الثانية، من السابق لأوانه الحديث عمن سيمثل روسيا فيها.

أعلن قصر باكنغهام، الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي حكمت بريطانيا أكثر من 70 عاما، في اسكتلندا عن عمر ناهز 96 عاما.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث في وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

المصدر: وكالات روسية