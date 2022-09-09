أردوغان: كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية ضمانة لوحدة سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "كفاح أنقرة ضد التنظيمات الإرهابية، ضمانة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة، خلال عودته من جولته إلى البلقان، أكد أردوغان أن ثمة لغة واحدة فقط تفهمها التنظيمات الإرهابية، وشدد على أنه "ينبغي علينا استخدام تلك اللغة معها".

وأضاف: "جهودنا ضد التنظيمات الإرهابية ضمانة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، لكن النظام لم يتخذ موقفا تجاه تلك التنظيمات".

المصدر: "الأناضول"