سفير الدومينيكان في موسكو: نسعى إلى أن نكون مع روسيا في السراء والضراء

أكد هانز دانينبيرغ، سفير الدومينيكان في روسيا أن جمهورية الدومينيكان عازمة على تطوير العلاقات مع روسيا، لتكون صديقا في جميع الأوقات في السراء والضراء.

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وقال دانينبيرغ في تصريح لوكالة نوفوستي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن هنا لإظهار حضورنا وتذكير الروس بأننا أصدقاء في الأوقات الطيبة والسيئة. ولإظهار أن جمهورية الدومينيكان تريد من المواطنين الروس الاستمرار في زيارة بلدنا وحتى يتمكن الناس في روسيا من اقتناء الروم والسيجار والقهوة والأفوكادو والمانغو".

وتابع رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية الدومينيكان في موسكو قائلا: "نريد بالتأكيد مواصلة العلاقات الودية طويلة الأمد بين بلدينا، وكذلك مواصلة العلاقات التي أقيمت بفضل الأشخاص الذين أتوا إلى هنا للدراسة ومواصلة دراستهم في جامعات الاتحاد الروسي. هذه الأوقات الصعبة تجلب لنا الفرص".

كما أعرب السفير عن أمله في أن يتم في المستقبل حل جميع المشاكل المتعلقة بالقيود المفروضة على روسيا في مجال اللوجستيات والتمويل، مشددا على أن "علاقاتنا التجارية والاقتصادية وكذلك صداقتنا ستستمر لسنوات طويلة".

المصدر: نوفوستي