استطلاع: غالبية الأمريكيين يعتبرون أن حركة MAGA تهدد الديمقراطية

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيبسوس" أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترامب وحركته "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى- MAGA" يشكلان تهديدا للديمقراطية.

وجد الاستطلاع أن 58% من المستطلعين يعتقدون أن حركة MAGA تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية، مبينا أن واحدا من كل أربعة جمهوريين يعتقد أن جناح MAGA للحزب يمثل تهديدا للديمقراطية، بينما قال 60٪ إنهم لا يعتقدون أن حركة ترامب تمثل غالبية حزبهم.

وردا على سؤال حول خطاب الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، والذي حذر فيه من أن جناح MAGA في الحزب الجمهوري يدفع بالأفكار المناهضة للديمقراطية، قال 59% إن هذا الخطاب سيؤدي إلى مزيد من التقسيم في البلاد، في حين قال ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع إنهم لم يشاهدوا الخطاب على الإطلاق.

هذا وشمل الاستطلاع 1003 مشارك (411 ديمقراطيا و397 جمهوريا) بهامش خطأ 4 نقاط مئوية.

المصدر: The Hill