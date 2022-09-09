قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: حزب الله عدو قوي

قال الميجور جنرال أوري غوردين، الذي من المقرر أن يتولى قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يوم الأحد المقبل إن "إسرائيل لا تزال هي الجانب الأقوى، لكن حزب الله عدو قوي".

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، وصف غوردين ترسانة "حزب الله" التي يعتقد الآن أنها تحتوي على صواريخ متطورة دقيقة التوجيه، بأنها "صعبة الفهم"، مشيرا إلى أنه "بينما يستطيع الإرهابيون في قطاع غزة إطلاق حوالي 400 صاروخ في اليوم على إسرائيل أثناء القتال العنيف، فإن حزب الله قادر على إطلاق 10 أضعاف هذا العدد".

وقال غوردين إن "نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية لعب دورا رئيسيا في تقليل الخسائر الإسرائيلية"، لافتا إلى أن "التقدم في قيادة الجبهة الداخلية أساسي للحفاظ على سلامة الناس".

ورأى أنه "لا يمكن خوض حرب بدون تعاون السكان الذين يعيشون في نفس المنطقة.. كل هذه الأشياء تعتمد على قدرتنا على التعاون مع السكان المدنيين".

يذكر أن غوردين كان مسؤولا عن تعزيز شبكة من أنظمة الإنذار المبكر والملاجئ في حالة الهجمات الصاروخية.

المصدر :"أسوشيتد برس"