بوتين يهنئ رحمون بعيد استقلال طاجيكستان

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، بعيد استقلال هذه الجمهورية السوفيتية السابقة. وتم نشر برقية التهنئة على موقع الكرملين اليوم الجمعة.

وفي تهنئته، أشار الرئيس بوتين، إلى أن طاجيكستان تلعب دورا مهما في الشؤون الإقليمية والدولية، كما أنها حققت "نجاحا كبيرا" في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

كما لفت بوتين الانتباه إلى التطور الديناميكي للعلاقات بين البلدين، التي تتمتع بروح الشراكة الاستراتيجية والتحالف.

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وقال الرئيس بوتين: "يعطي مردوده الجيد، التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك التفاعل في إطار رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الهياكل متعددة الأطراف".

وأعرب بوتين عن ثقته في أن روسيا وطاجيكستان ستواصلان تعزيز التعاون من أجل مصلحة شعبي الدولتين والسلام والاستقرار في آسيا الوسطى.

وتابع الرئيس بوتين في برقيته: أتمنى لكم، الصحة الجيدة والنجاح في نشاطاتكم الحكومية، والسعادة والازدهار لجميع المواطنين في بلادكم".

المصدر: إزفيستيا