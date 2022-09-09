استطلاع: كتلة نتنياهو تزداد قوة على حساب كتلة لابيد

أظهر استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه إذا أجريت انتخابات الكنيست الـ25 اليوم، فإن كتلة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ستقوى، فيما ستضعف كتلة رئيس الحكومة يائير لابيد.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه مناحيم لازار، مدير Panels Politics، الذي نشر اليوم الجمعة، فإن لا أحد حتى الآن سيحصل على 61 مقعدا، مبينا أن كتلة نتنياهو حصلت على 59 مقعدا، وكتلة لابيد على 55.

أما حزب العمل فيستمر بالتراجع، حيث حصل على 4 مقاعد فقط، بينما تزداد قوة ميرتس الذي حصل على 5 مقاعد. ولا تزال الصهيونية الدينية هي ثالث أكبر حزب وتحصل على 13 مقعدا، يليها معسكر الدولة الذي يضعف من حيث المقاعد ويحصل على 12 مقعدا.

أما خامس أكبر حزب هو حزب شاس بزعامة أرييه درعي، الذي حصل على 8، يليه يهودا هتوراة على 7، وحصلت القائمة المشتركة على 6 مقاعد، وحزب إسرائيل بيتنا على 5 مقاعد، وظلت القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس مستقرة على 4 مقاعد.

كما تم طرح سؤال عمن يعتقدون أنه الأنسب لشغل منصب رئيس الوزراء، وقال 43% إنهم يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب، وأجاب 33٪ لابيد، وأجاب 17٪ أن غانتس يجب أن يرأس الحكومة، و 7٪ أجابوا بأنهم لا يعرفون.

المصدر: i24 news