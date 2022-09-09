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الرئيس الصيني يعرب عن "تعازيه الصادقة" لبريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث

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الرئيس الصيني يعرب عن
Legion-Media
الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بينغ ليوان بجانب الملكة إليزابيث الثانية وزوجها فيليب دوق أدنبرة خلال زيارة شي إلى بريطانيا عام 2015
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أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تعازيه للعائلة الملكية البريطانية وحكومة وشعب المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، معتبرا أن رحيلها "خسارة فادحة للشعب البريطاني".

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وقالت شبكة "سي سي تي في" الحكومية الصينية اليوم الجمعة: "نيابة عن الصين حكومة وشعبا وباسمه شخصيا، أعرب شي جين بينغ عن تعازيه الحارة".

وأضاف أنه "يعبر عن تعازيه الصادقة للعائلة الملكية والحكومة والشعب البريطاني".

وذكر البيان الرسمي الذي بثته القناة بأن إليزابيث الثانية كانت أول عاهل بريطاني يزور الصين، مشيدا بطول عهدها.

وأكد شي جين بينغ أنه يعلق "أهمية كبيرة على تنمية العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة ومستعد للعمل مع الملك تشارلز الثالث" من أجل "تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية لصالح بلدنا وشعبينا".

المصد: أ ف ب

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