دبلوماسي أمريكي: هناك رقابة على الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا

قال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن بلاده تفرض رقابة على الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا.

وشدد ميلز على أن الولايات المتحدة تحرص على أن لا يتم تسريب هذه الأسلحة إلى أطراف ثالثة بشكل غير قانوني، وتراقب ذلك عن كثب.

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وأضاف نائب المندوب الأمريكي: "نحن نراقب استخدام هذه الأسلحة، ونحرص على أن يتم استخدام أية مساعدة للدفاع عن أوكرانيا بشكل مسؤول، وأن لا تؤدي هذه المساعدة إلى عواقب غير متوقعة".

وتابع الدبلوماسي الأمريكي القول: "نحن نتعامل بجدية كبيرة مع موضوع منع تسريب هذه الأسلحة وانتشارها بشكل غير مشروع، ونعمل مع أوكرانيا لضمان المساءلة في تقديم المساعدة، حتى في ظروف الحرب الصعبة".

المصدر: نوفوستي