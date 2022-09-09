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مجلة أمريكية تلاحظ تفاصيل غير عادية في الصورة الأخيرة لإليزابيث الثانية

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مجلة أمريكية تلاحظ تفاصيل غير عادية في الصورة الأخيرة لإليزابيث الثانية
Gettyimages.ru
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أشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إلى وجود تفاصيل غير معتادة في الصورة الأخيرة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ونوهت المجلة، بوجود كدمة زرقاء اللون على يد الملكة البريطانية، في واحدة من آخر صورها.  

وقالت المجلة: "في الصور التي التقطت للملكة، ظهرت إليزابيث الثانية في حالة معنوية جيدة، باستثناء كدمة ملحوظة على يدها اليمنى".

والحديث يدور عن الصور التي التقطت خلال استقبال الملكة إليزابيث لرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس في قلعة بالمورال، والذي حدث قبل يومين من وفاة الملكة.

مجلة أمريكية تلاحظ تفاصيل غير عادية في الصورة الأخيرة لإليزابيث الثانية
AP

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ويشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، توفيت يوم الخميس في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما.

المصدر: نوفوستي

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