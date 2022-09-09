أردوغان يعلن القبض على قيادي كبير في "داعش" (صور)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلقاء الأمن التركي القبض على قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي، يدعى بشار خطاب غزال الصميدعي.

وجاء تصريح أردوغان في حديث للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته إلى تركيا من جولة أجراها في منطقة البلقان.

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وأكد أردوغان أن مديرية الأمن العام ومديرية أمن إسطنبول وجهاز الاستخبارات نفذوا عملية هامة ضد تنظيم "داعش".

وقال: "تم إلقاء القبض في تركيا على الإرهابي بشار خطاب غزال الصميدعي الملقب بـ"أبو زيد / أستاذ زيد" الذي يعد من القياديين الكبار في داعش".

وأشار أردوغان إلى أن الصميدعي يعد أبرز القياديين المهمين بصفوف "داعش" عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي والزعيم الذي خلفه عبد الله قرداش.

وأضاف: "تضمنت التقارير الدولية والتقرير الأمني للأمم المتحدة ​​معلومات تفيد بأن هذا الإرهابي كان أحد كبار القياديين في التنظيم، وتضمنت إفاداته خلال الاستجواب أنه تولى منصب فيما يسمى القضاء ووزارة التربية والعدل داخل التنظيم".

وأردف: "منذ زمن طويل جرت متابعة ارتباطاته في سوريا وإسطنبول، وتم الوصول إلى معلومات استخباراتية حول نيته دخول تركيا بطرق غير شرعية، وبفضل عملية ناجحة للأمن والاستخبارات تم إلقاء القبض عليه، حيث أوضح للأمن في إسطنبول أنه يحمل بطاقة شخصية مزورة وأجرى تغيرات على شكله".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه تم نقله إلى السلطات القضائية بأمر من مكتب المدعي العام في إسطنبول عقب استجوابه من قبل الاستخبارات والأمن التركي.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية فقد ورد اسم بشار خطاب غزال الصميدعي، المشارك في قيادة التنظيم ضمن التقرير الثلاثين لمجلس الأمن الصادر في 11 يوليو 2022.

وجاء في التقرير أنه "في 3 فبراير الماضي، قتل زعيم "داعش" أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي في عملية قادتها الولايات المتحدة في أطمة السورية بالقرب من الحدود التركية".

وتابع التقرير أنه وفي 10 مارس الماضي، اعترف التنظيم بوفاة الصلبي وأن أبو الحسن الهاشمي القرشي سيحل محله، وفي حين لم يتم تحديد هوية القرشي بعد، إلا أنه يعتقد أن هذا الشخص هو على الأرجح العراقي بشار خطاب غزال الصميدعي.

#أردوغان يعلن القبض على قيادي بارز في #داعش الإرهابي

بشار خطاب غزال الصميدعي تولى منصب ما يسمى القضاء ووزارة التربية والعدل داخل التنظيم بحسب إفادته خلال الاستجواب

https://t.co/MJU6pcy7ABpic.twitter.com/a8Nxgindyz — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 8, 2022

المصدر: الأناضول