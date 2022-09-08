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وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن إطلاق كثيف للنار بمبنى الضرائب في ممفيس بولاية تنيسي (فيديو)

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وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن إطلاق كثيف للنار بمبنى الضرائب في ممفيس بولاية تنيسي (فيديو)
Gettyimages.ru
شرطة ممفيس - أرشيف -
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أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء الخميس بتسجيل وجود أمني مكثف في ممفيس بولاية تنيسي، وسط أنباء عن إطلاق كثيف للنار في مبنى الضرائب هناك.

وقالت شبكة fox3now إن الشرطة ردت على أنباء غير مؤكدة عن إطلاق أعيرة نارية داخل المبنى.

وذكرت شبكة "ABC24 Memphis" أن الشرطة تحقق في الأمر، مشيرة إلى أنها تأخذ كل تهديد على محمل الجد حتى لو كانت مكالمة وهمية.

ونشر نشطاء صورا ومقاطع فيديو وثقت التواجد الأمني المكثف في المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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