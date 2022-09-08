وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن إطلاق كثيف للنار بمبنى الضرائب في ممفيس بولاية تنيسي (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء الخميس بتسجيل وجود أمني مكثف في ممفيس بولاية تنيسي، وسط أنباء عن إطلاق كثيف للنار في مبنى الضرائب هناك.

وقالت شبكة fox3now إن الشرطة ردت على أنباء غير مؤكدة عن إطلاق أعيرة نارية داخل المبنى.

وذكرت شبكة "ABC24 Memphis" أن الشرطة تحقق في الأمر، مشيرة إلى أنها تأخذ كل تهديد على محمل الجد حتى لو كانت مكالمة وهمية.

ونشر نشطاء صورا ومقاطع فيديو وثقت التواجد الأمني المكثف في المنطقة.

Heavy police presence at the IRS building in Memphis on Getwell. Working to learn more from law enforcement. Squad cars still arriving on the scene. @ABC24Memphispic.twitter.com/EJfKrM6wqa — Ian Ripple (@Ripple1026) September 8, 2022

BREAKING: Massive Police Response Amid Reports of Active Shooter at IRS Building In Memphis https://t.co/KtPYDi088ppic.twitter.com/JFbI4PgL6x — Breaking911 (@Breaking911) September 8, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية